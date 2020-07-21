TikTok хочет увеличить штат сотрудников в США

https://static.news.ru/photo/71fa76f4-cb75-11ea-8d7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Bulling/Global Look Press

Социальная сеть TikTok планирует расширить свой штат сотрудников в США в связи со значительным ростом числа пользователей в этой стране. Об этом заявил представитель компании Джош Гартнер.

Она (компания. — NEWS.ru) поддерживает невероятный рост в стране и следует нашей стратегии по формированию коллектива там, где у нас есть пользователи, — рассказал Гартнер порталу Axios.

По его словам, планируется принять на работу ещё десять тысяч сотрудников, которые будут заниматься работой с клиентами, продажами и разработкой. Большая часть людей нужна для офисов в Калифорнии, Тенесси, Флориде и Нью-Йорке.

В 2020 году соцсеть TikTok увеличила число сотрудников в три раза. В начале года в американском офисе работали 500 человек, а сейчас чуть менее 1400.

Как ранее писал NEWS.ru, предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил TikTok в слежке за данными американцев. В штабе заявили, что соцсеть получала доступ к данным смартфона.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно высказывал мнение, что эту социальную сеть необходимо заблокировать. Госсекретарь США Майк Помпео «рекомендовал» установить приложение тем, кого «не смущает, что их данные окажутся в руках Коммунистической партии Китая».