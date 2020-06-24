Telegram заявил о неактуальности 60% утекших в Даркнет данных пользователей

https://static.news.ru/photo/67ca5eae-b5f6-11ea-940d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мессенджер Telegram признал утечку данных своих пользователей, однако заявил, что большая их часть, которая попала в Даркнет, уже не актуальна. Речь идёт о файле размером в 900 МБ, содержащем никнеймы и телефонные номера миллионов клиентов.

В Telegram объяснили, что такие базы собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя и от этого не может защититься ни один сервис.

К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор, — приводит портал «Код Дурова» заявление мессенджера.

По информации портала, порядка 30% слитых в Сеть аккаунтов принадлежат российским пользователям, 70% — иранским. В Telegram подчёркивают, что не менее 60% этой базы уже не актуальны.

Вместе с тем анализ данных этих баз показывает, что дополнительные меры, принятые нами в конце лета 2019 года в ответ на сообщения о переборе номеров пользователей Гонконга, оказались эффективны. Более 84% данных собраны до середины 2019 года. Большая часть аккаунтов этой базы — не менее 60% — содержит уже не актуальные данные, — пояснили в компании.

Участники акций протестов в Гонконге активно использовали мессенджер, считая его защищённым каналом связи. Однако у полицейских оказался доступ к номерам телефонов пользователей, несмотря на настройки приватности. Тогда, чтобы решить проблему, Telegram добавил функцию «Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона» — она позволяет скрыть связь между аккаунтом и номером мобильного.

Telegram считается одним из самых безопасных мессенджеров в мире. Его создатель Павел Дуров постоянно подчёркивает, во-первых, важность безопасного шифрования, а во-вторых, принципиальную позицию своей компании — не сотрудничать с правительствами и спецслужбами любых стран. Из-за отказа выдать ключи шифрования ФСБ РФ (под предлогом борьбы с терроризмом) мессенджер подвергся двухлетней блокировке.

18 июня 2020 года Роскомнадзор отменил ограничение доступа к Telegram, несмотря на то что администрация Telegram так и не пошла на уступки властям РФ. В ведомстве при этом сослались на успехи модераторов сервиса в борьбе с пропагандой терроризма и насилия, писал NEWS.ru.