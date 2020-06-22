Telegram сосредоточится на борьбе с цензурой в Иране и Китае

https://static.news.ru/photo/eae2de4a-b459-11ea-a915-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Команда мессенджера Telegram сосредоточится на противодействии цензуре в таких странах, как Иран и Китай, где сервис «всё ещё блокируется на государственном уровне». Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров после решения Роскомнадзора снять ограничения с мессенджера в России.

В течение последних двух лет нам приходилось регулярно обновлять нашу технологию «разблокировки», чтобы опередить цензоров. Мы не хотим, чтобы эта технология устарела. Поэтому мы решили направить наши ресурсы против цензуры в другие места, где Telegram всё ещё запрещён властями, — в такие места, как Иран и Китай, — приводит RNS слова Дурова.

Дуров также попросил администраторов прокси-серверов, ранее использовавшихся для российских пользователей, переключить своё внимание на эти страны.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram на территории России из-за отказа предоставить российским спецслужбам ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. ФСБ заявляла, что это необходимо для борьбы с терроризмом. 14 июня того же года адвокаты в Мосгорсуде проиграли апелляцию на это решение.

Однако российские власти так и не смогли полностью заблокировать мессенджер. Сервис продолжил работать с незначительными сбоями. При этом им активно пользуются представители власти и их пресс-службы.

18 июня 2020 года Роскомнадзор отменил ограничение доступа к Telegram, несмотря на то что администрация мессенджера так и не передала властям РФ ключи шифрования. В ведомстве при этом сослались на успехи модераторов сервиса в борьбе с пропагандой терроризма и насилия. В федеральной службе добавили, что готовы сотрудничать со всеми организациями, работающими в Сети, для борьбы с распространением запрещённой информации (экстремистские материалы, детская порнография, пропаганда самоубийств и наркотиков).

По информации самого мессенджера, несмотря на усилия Роскомнадзора, за два года блокировки активная аудитория в РФ выросла до 30 млн человек, писал NEWS.ru.