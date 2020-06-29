Сверхбыстрый роутер 6G создали в РФ

https://static.news.ru/photo/655a94e8-ba85-11ea-9c11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) изобрели сверхбыстрый роутер для передачи данных в стандарте 6G. По словам разработчиков, при его использовании скорость отправки данных на средних и малых дистанциях может возрасти на два-три порядка.

Ожидается, что скорость будет достигать тысяч гигабит в секунду, поскольку роутер использует новый высокочастотный диапазон работы, который позволяет увеличить пропускную способность. Она ограничивала возможности техники предыдущих стандартов связи (4G и 5G), сообщает газета «Известия».

Разработка по своим функциям и радиусу действия будет напоминать обычный Wi-Fi роутер, но на практике ей нужно действовать вместе с устройствами большей мощности, передающими сигнал непрерывно. Промышленные образцы новых передающих станций могут появиться через пару лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Wi-Fi Alliance объявила о запуске новой версии стандарта Wi-Fi — Wi-Fi 6. Следующее поколение технологии на 40% быстрее по сравнению с предшественником. Wi-Fi 6 также поддерживает OFDMA — множественный доступ, который позволяет соответствующим роутерам синхронно транслировать данные нескольким клиентам — и выделение каналов шириной до 160 МГц.