https://static.news.ru/photo/f5b782f8-2025-11ea-b7b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд временно заблокировал доступы к прямым трансляциям футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги на шести сайтах.

Мосгорсуд 10 декабря удовлетворил заявление «Рамблер Интернет Холдинг» о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на прямые трансляции футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги, — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы суда.

Издание уточняет, что блокировка установлена на 15 суток на интернет-ресурсах matchtv.ru, reallook.ru, liveball.ru, footballhgs.com, sporttranslit.ru и gohafilm.ru. За это время Rambler должен подать в суд иски с обоснованием требования. В противном случае ограничительные меры будут сняты.

Ранее NEWS.ru писал, что Rambler Group подала в суд на стриминговый сервис Twitch. Компания считает, что он нарушил права на трансляции матчей Английской премьер-лиги по футболу (АПЛ), в связи с чем просит Мосгорсуд взыскать 180,35 млрд рублей и заблокировать платформу в России.

Первоначально при обращении в суд Rambler Group требовала только заблокировать Twitch, однако позднее заявила требование о компенсации в €2,1 млн (около 147 млн руб. по курсу ЦБ). Требование 180 млрд руб. было предъявлено на заседании 29 ноября.