https://static.news.ru/photo/c12729f8-1fd5-11ea-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma/ТАСС

Rambler Group подала в суд на стриминговый сервис Twitch. Компания считает, что он нарушил права на трансляции матчей Английской премьер-лиги по футболу (АПЛ), в связи с чем просит Мосгорсуд взыскать 180,35 млрд рублей и заблокировать платформу в России

Иск был зарегистрирован 26 августа, а ближайшее заседание пройдёт 20 декабря. Первоначально при обращении в суд Rambler Group требовала только заблокировать Twitch, однако позднее заявила требование о компенсации в €2,1 млн (около 147 млн руб. по курсу ЦБ). Требование 180 млрд руб. было предъявлено на заседании 29 ноября.

Компания, получившая в апреле 2019 года эксклюзивные правами на показ АПЛ в России, посчитала сумму взыскания путём умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций (36 тыс.) на максимальную сумму компенсации в 5 млн руб.

Представитель Twitch, в свою очередь, считает, что требования несправедливы, поскольку сервис только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями, или отслеживать возможные нарушения прав. Однако платформа устранила нарушений, хотя, как утверждают в сервисе, Rambler не направлял никаких официальных уведомлений, пишет газета «Коммерсант».

Мосгорсуд уже временно заблокировал показ прямых трансляций трёх сезонов АПЛ на Twitch (с 2019 года по 2022 год), передаёт ТАСС.

Ранее Rambler Group также объявила, что права на популярный веб-сервер Nginx принадлежат «Рамблер интернет холдинг», входящей в состав интернет-холдинга. Как заявили в компании, исключительное право на продукт «нарушено в результате действий третьих лиц». NEWS.ru рассказал, почему Rambler претендует на Nginx