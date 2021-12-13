Назван новый способ кражи денег с помощью QR-кодов

Специалисты из Германии описали новый вид мошенничества в сети, в котором начали использовать QR-коды. Как сообщается в отчёте агентства по безопасности Cofense, хакеры стали рассылать жертвам письма от имени банков с сообщением о том, что их аккаунты якобы были взломаны, и ссылкой в виде QR-кода, при сканировании которого пользователь попадает на поддельный сайт. Там ему предлагается ввести старый пароль и заменить его на новый, после чего аккаунт оказывался взломан.

Эксперты пояснили , что наличие QR-кода вынуждает пользователя обращаться к смартфону, на котором, как правило, отсутствует защита от вирусов, а антивирус на компьютере не сможет определить зашифрованную ссылку на поддельный сайт как опасную. пользователям рекомендовали проверять имя отправителя письма и не переходить по ссылкам, зашифрованным в QR-кодах.

Ранее специалисты Group-IB сообщили, что кибермошенники во время пандемии коронавирусной инфекции стали воровать с банковских карт в шесть раз чаще, чем раньше. В июне 2020 года количество случаев воровства с банковских карт возросло до 400–600. Чаще всего мошенники обманывают с помощью создания поддельного интернет-сайта магазина. Ничего не подозревающий покупатель, завершая покупку, вводит данные своей карты, и средства отправляются переводом к мошеннику. Большинство поддельных сайтов были созданы как копия либо известного магазина, либо безымянного, который продаёт популярные товары (вроде антисептиков и масок).