Собянину предложили использовать дроны для борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/71153f36-7bc9-11ea-86d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для борьбы с коронавирусом в Москве могут начать использовать беспилотники. С соответствующим предложением к столичному мэру обратился соруководитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков.

По мнению Жукова, с помощью дронов можно было бы доставлять лекарства, медицинские анализы, проводить дезинфекцию остановок, входов-выходов из метро и следить за скоплениями людей, сообщает РБК.

В ближайшие дни планируется провести тестовые полёты гражданских беспилотников для отработки «санитарно-противоэпидемических мероприятий во взаимодействии с наземными службами УВД».

Ранее NEWS.ru писал, что столичные власти перестанут пускать машины из регионов в Москву. Частичное ограничение на въезд связано с распространением коронавирусной инфекции. Посты ДПС будут разворачивать автомобили прямо перед городом.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил о постепенном введении пропускного режима в мегаполисе. На первом этапе будут вводиться пропуска для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях. На третьем этапе с помощью пропусков будут регулировать передвижение внутри района.