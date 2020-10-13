СМИ: мировые IT-гиганты попадут под «антимонопольный каток» в Европе

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Власти Евросоюза составляют список из 20 мировых технологических гигантов, в отношении которых будут введены наиболее жёсткие регуляторные нормы с тем, чтобы ограничить их безраздельное господство на рынках. В список войдут такие монстры IT-индустрии из Кремниевой долины, как Facebook и Apple, пишет Financial Times.

Согласно планам Брюсселя, крупные компании, которые окажутся в списке, должны будут соблюдать более жёсткие правила, чем их не такие большие конкуренты. По словам источников, знакомых с обсуждением документа, ЕС может вынудить технологических гигантов делиться данными с конкурентами, а также раскрывать для них свои механизмы по сбору персональных данных, пишет Financial Times.

Включая новые правила, которые заставят их делиться данными с конкурентами, и обязательство быть более прозрачными. О том, как они собирают информацию.

Список будет составлен на основе ряда критериев, включая долю рынка в доходах и количество пользователей сервисов. Это означает, что в европейский антимонопольный «блэклист», вероятно, попадут Facebook и Google, добавляет издание.

Представители ЕС подчеркнули, что Брюссель не будет стремиться выделить отдельные компании, вместо этого будут определены критерии, по которым уже и будет составляться список из 20 наименований, — пишет британская деловая газета.

Переход к новым правилам регулирования деятельности IT-гигантов является частью усилий Брюсселя, направленных на то, чтобы заставить крупные технологические компании изменить свою политику на рынке без проведения расследования для установления конкретных фактов нарушения ими существующих законов, пишет газета.

Как сообщал NEWS.ru, к мировым IT-гигантам есть претензии у антимонопольных органов по всей планете. США не являются исключением. Известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США, выполняющая функции регулятора, неоднократно начинала расследования доминирующего положения на рынке Facebook, Apple и Google.

В феврале 2020 года стало известно, что Google не предоставит документы в рамках антимонопольного расследования, которое проводит комиссия из прокуроров 48 штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико.

SEC ранее также имела претензии к тому, как Facebook использует персональные данные пользователей для того, чтобы уничтожать конкурентов. Отмечалось, что Facebook с подачи Марка Цукерберга «сливает» данные пользователей тем компаниям, с которыми сотрудничает на выгодных для себя условиях, или отказывается сотрудничать с теми, кто не соглашается на жёсткие условия, которые выдвигает руководство соцсети.