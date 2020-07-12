Эксперт перечислил секретные функции смартфонов на Android и iOS

https://static.news.ru/photo/d01e7746-c411-11ea-9632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У смартфонов есть функционал, о котором знают далеко не все пользователи. Однако он весьма полезен и может облегчить жизнь владельцам телефонов, причём как обладателей гаджетов на Android, так и на iOS.

О секретных возможностях девайсов рассказал эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко. Как сообщает агентство «ПРАЙМ», у обладателей «яблочных» смартфонов есть и очень удобная функция: в приложении «Файлы» можно отсканировать документы. Эта опция есть в некоторых оболочках Android, например у Samsung, а в «стоковом» Android сканировать можно ​через Google Drive.

В обеих операционных системах предусмотрен функционал по предотвращению нежелательного доступа к информации. Так, с девайса, на котором стоит защита на входе, можно удалённо стереть информацию, а также посмотреть, где он находится. Последнее может быть полезно в случае кражи телефона, объясняет Гриценко. На некоторых Android-смартфонах есть возможность прятать приложения, скрывать сообщения или фотографии. На системе iOS пока можно только скрывать фото, отметил эксперт.

Также программное обеспечение оценивает примерный износ аккумулятора, и информацию об этом можно посмотреть в телефоне. При этом на iPhone есть опция «оптимизированной зарядки». Она помогает минимизировать ущерб от того, что устройство включено в розетку уже будучи заряженным. Кстати, если в зарядном порте скопились влага или грязь, то устройства остановят заряд благодаря встроенному механизму.

Как писал NEWS.ru, ранее аналитики «Яндекс.Маркета» в рамках нового исследования выяснили, какие смартфоны пользовались наибольшей популярностью в период с января по июнь 2020 года.