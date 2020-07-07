Samsung проведёт онлайн-презентацию в начале августа

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При проведении внутренних пентестов, то есть тестов на проникновение в корпоративную сеть, подобрать учётные данные пользователей удалось в 96% случаев, основными недостатками защиты являлись именно слишком простые пароли пользователей, рассказала руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева. Эксперты назвали самые популярные из таких паролей.

Результаты внутренних и внешних тестирований на проникновение, проведённых нашими специалистами в прошлом году, показали, что одним из самых популярных оказался пароль формата «МесяцГод» в латинской раскладке, например, Ltrf,hm2019 или Fduecn2019....