Samsung проведёт онлайн-презентацию в начале августа

Южнокорейская компания Samsung объявила дату проведения презентации новых устройств Galaxy Unpacked 2020. Онлайн-ивент пройдёт 5 августа в 17:00 по московскому времени.
Производитель должен показать линейку Galaxy Note 20 с фирменным пером S Pen, складной смартфон Galaxy Z Fold 2, Galaxy S20 Fan Edition, а также «умные» часы Galaxy Watch 3.
Новинки будут выходить постепенно в течение трёх месяцев с момента анонса.
Ранее NEWS.ru рассказал, что некоторые обладатели телефонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra начали сообщать о проблемах с зарядкой своих устройств. При этом было абсолютно неважно, использовался ли официальный аксессуар или стороннее зарядное устройство.
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