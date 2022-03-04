Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook

Российские пользователи отметили сбои в работе социальной сети Facebook. Они произошли в ночь с 3 на 4 марта. Данные размещены на сайте Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов. По данным на 01:07 по московскому времени было зафиксировано 419 отчётов о проблемах.

В 59% случаев речь идёт о сбоях в работе сайта, ещё 24% сообщили о трудностях в работе приложения, у 17% пользователей возникли проблемы с авторизацией. Чаще всего о неполадках говорили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Челябинске и Екатеринбурге.

О процедуре замедления трафика Facebook 25 февраля сообщил Роскомнадзор. Причиной данной процедуры стало невыполнение требований по разблокировке аккаунтов четырёх российских СМИ.

Ограничения на официальные аккаунты телеканала «Звезда», РИА Новости, интернет-площадок Lenta.ru и «Газета.Ru» соцсеть наложила 23 февраля. В этой связи Роскомнадзор потребовал снять ограничения и пояснить причины их введения.

Ранее глава отделения по политике безопасности Facebook Натаниэль Глейхер заявил, что соцсеть запретила российским государственным СМИ рекламировать свои материалы. Кроме того, такая пресса не сможет монетизировать просмотры своего контента.