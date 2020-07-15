Робот Акинфий начал вести экскурсии в тульском музее оружия

https://static.news.ru/photo/39a6ee34-c6c7-11ea-9d3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/armsmuseum

Робот-гид по имени Акинфий начал проводить экскурсии в Тульском государственном музее оружия, следует из сообщения пресс-службы музея.

Как сообщается, робот отлично ориентируется по экспозиции, интересно рассказывает о представленных экспонатах, а также отвечает на вопросы посетителей. Кроме того, он способен дополнять информацию об экспонатах изображениями и видеороликами, которые выводятся на его экран.

Робот в нашем музее появился ещё до пандемии, но примерить на себя роль экскурсовода из-за введённых ограничений не успел. За эти три месяца наш робот Акинфий научился всему, что нужно, чтобы вести экскурсии для посетителей на самом высоком уровне. Пройти экспозицию с роботом-гидом — это новый уникальный опыт для наших гостей, — рассказал заместитель директора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности Игорь Пинк, слова которого приводит «Интерфакс».

Promobot V.4 умеет распознавать лица и речь, самостоятельно передвигаться без помощи человека. Он может быть подключён к любой внешней системе, будь то база данных, система безопасности, сайт или сервис.

На сегодняшний день Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев. В его экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока начиная с XIV века. Музей был организован при оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, его коллекция формировалась с 1724 года. Он входит в сотню крупнейших музеев мира.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные из Ливерпульского университета разработали робота-лаборанта, который способен ускорить исследования в тысячу раз.

Во время испытаний, которые длились восемь дней, робот провёл непрерывно 688 экспериментов. На это у него ушло около 172 часов. Отмечается, что робот сделал 319 движений и 6,5 тысячи манипуляций.

При этом робот-лаборант выполнял задачи самостоятельно. Он разводил жидкости, смешивал вещества, удалял воздух из пробирок, запускал реакции и даже оценивал результат.