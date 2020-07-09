Учёные создали робота-лаборанта, который ускорит работу в тысячу раз

https://static.news.ru/photo/efa447ae-c16d-11ea-afc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marios Lolos/XinHua/GlobalLookPress

Британские учёные из Ливерпульского университета разработали робота-лаборанта, который способен ускорить исследования в тысячу раз.

Во время испытаний, которые длились восемь дней, робот провёл непрерывно 688 экспериментов. На это у робота ушло около 172 часов. Отмечается, что робот сделал 319 движений и 6,5 тысяч манипуляций.

При этом робот-лаборант выполнял задачи самостоятельно. Он разводил жидкости, смешивал вещества, удалял воздух из пробирок, запускал реакции и даже оценивал результат.

Учёные уточняют, что робот сам выбирает какой эксперимент ему проводить. К тому же робот уже открыл новый катализатор. Подчеркивается, что робот многофункционален и может работать с разным оборудованием.

Мы стремились сделать именно автоматического исследователя, а не автоматический инструмент. Это выводит нас на совершенно иной уровень и меняет одновременно и то, как мы работаем, и проблемы, которые мы можем решить. Это не просто очередная лабораторная машина — это новый супермощный член команды, и он высвобождает ученым время для креативных размышлений, — привели слова руководителя проекта, профессора Эндрю Купера на портале popmech.ru.

Робот-лаборант размером с человека, весит 400 килограммов, вместо зрения использует лазерное сканирование, без подзарядки может работать до 21,5 часов.

Ранее NEWS.ru писал, что японская компания Farmroid разработала робота, который в автоматическом режиме уничтожает в помещении вирусы, в том числе и коронавирус.