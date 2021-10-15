«Решают политические задачи»: Клименко о контроле алгоритмов соцсетей

Власти готовят законопроект, который обяжет соцсети давать пользователям возможность отключать алгоритмы, формирующие специально подобранный контент. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил NEWS.ru, что «не очень понимает логики» депутатов и считает, что они решают свои политические задачи. Он уверен, что если пользователь отключит рекомендации, то просто не будет использовать эти сервисы.

Весь бизнес в Интернете построен на рекомендательной логике, мы узнаём, что нужно человеку, предлагаем товары, услуги, текст. <...> Депутаты решают свои политические задачи, и если законопроекты, которые были до этого приняты, хотя бы не работают — закон о забвении, закон о легализации данных, — то этот закон напрямую нанесёт ущерб нашим социальным сетям. Я не очень понимаю логики, с которой работают депутаты, — подчеркнул Клименко.

Говоря о решении политических задач, эксперт привёл в пример рекомендации Twitter, который «кому-то рекомендует Навального, а кому-то Медведева». Речь идёт о планах ограничить рекомендации какого-то контента.

Я не понимаю, как выцепить из рекомендаций какие-то неугодные истории, какие-то фейки. Видимо, чего-то опасаются, чего я не знаю, — отметил председатель совета Фонда развития цифровой экономики.

Он добавил, что утверждение депутатов о том, что социальные сети повышают риски социальных конфликтов, ему кажутся «мягко говоря необоснованным».

Клименко уверен, что если пользователь отключит какие-то рекомендации, то затем точно не будет пользоваться этим ресурсом, который раньше формировал для него предпочтения.

Если мы будем показывать девочкам стальные рубанки, а мальчикам —прокладки, то вряд ли люди будут пользоваться этими ресурсами. Люди пользуются сервисами, потому что мы показываем им интересные комментарии, интересные картинки. В противном случаем мы просто потеряем аудиторию, — подытожил эксперт.

Ранее стало известно о планах российских властей контролировать алгоритмы рекомендаций в социальных сетях. Готовящийся законопроект предлагает предупреждать пользователей о том, что информация предлагается им на основе анализа данных и люди смогут отключить алгоритмы, формирующие контент.