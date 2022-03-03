Прорекламированный Бутиной смартфон уличили в попадании под санкции

Смартфон AYYA T1, по мнению депутата Госдумы Марии Бутиной, способный заменить айфоны, раскритиковали интернет-пользователи, сообщает Live 24. Производители процессора этого смартфона из-за санкций перестали поставлять продукцию в Россию 27 февраля, заметили они.

Проблему видят в том, что данные смартфоны оснащаются процессорами Helio P70 разработки MediaTek — компании, что расположена в Тайване, как и их производитель — TSMC. Последняя приостановила поставки продукции 27 февраля, так как были введены санкции против России, — пишет издание.

Кроме того, даже на сайте интернет-магазина «М.Видео» указано, что производитель AYYA T1 — Китай.

Ранее Мария Бутина представила российский смартфон AYYA T1, который, по её словам, должен полностью заменить продукцию Apple. По словам Бутиной, стоимость отечественного устройства составит 15 тысяч рублей. Смартфон работает на платформе Android, также планируется его запуск на российской системе «Аврора».

Официальный представитель дистрибьютора Apple в России Людмила Семушина назвала закрытие магазинов re:Store временным. По её словам, решение о закрытии точек продаж было вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке.

Также поставки и работу своего бизнеса на территории России приостановил немецкий концерн Siemens. В РФ Siemens участвовал в нескольких отечественных проектах и производствах.