Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Google

https://static.news.ru/photo/692bb98c-aaf2-11ea-b3d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Пользователи Google по всему миру, включая Россию, сообщают о свое в работе сервиса в среду, 10 июня. Об этом говорится на портале Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Проблемы затронули поисковую систему Google — 56% пользователей жалуются на неполадки на сайте и 43% не могут войти в свои учётные записи.

Также проблемы зафиксированы у видеохостинга YouTube — у 71% не проигрываются видеоролики, 23% испытывают проблемы при загрузке сайта и 4% не могут зайти на страницу хостинга.

На проблемы жалуются пользователи из США, Бразилии, Японии и других стран. В России с трудностями столкнулись в основном жители столицы.

Как ранее писал NEWS.ru, 9 мая пользователи сервисов Google и YouTube в ряде стран также жаловались на проблемы в работе приложений.