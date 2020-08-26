Пользователи Москвы и Уфы столкнулись со сбоем в Twitter

Сбой в работе сети микроблогов Twitter наблюдался вечером 26 августа в ряде стран. Среди российских регионов сервис некорректно работает в Москве и Уфе.
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Основная часть претензий пользователей (69%) касается некорректной работы сайта. Также называются проблемы с приложением для iPhone и iPad (21%) и с входом в соцсеть (9%).
Ранее NEWS.ru сообщал, что белорусский оператор связи «А1» проинформировал о снижении пропускной способности мобильного Интернета в Минске по требованию государственных органов. Вечером 26 августа мобильный Интернет в столице Белоруссии был практически недоступен. Во время массовых акций протеста в Минске также несколько раз пропадало интернет-соединение.
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