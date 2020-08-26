В Минске оператор связи снизил скорость Интернета по требованию властей

https://static.news.ru/photo/c057770c-e7cc-11ea-91e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусский оператор связи «А1» проинформировал о снижении пропускной способности мобильного Интернета в Минске 26 августа по требованию государственных органов.

Соответствующее сообщение провайдера опубликовано на его странице в Twitter.

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Известно, что в настоящее время мобильный Интернет в столице Белоруссии практически недоступен. Во время массовых акций протеста в Минске также несколько раз пропадало интернет-соединение. В минувшее воскресенье, 23 августа, «А1» подтвердил, что скорость Интернета в городе снижается по требованию госорганов республики.

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Белоруссии на фоне призывов оппозиции начали процедуру отзыва депутатов нижней палаты парламента страны от 20 избирательных округов Минска.