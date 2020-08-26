В Минске в 20 избирательных округах стартовал отзыв депутатов парламента

https://static.news.ru/photo/cac5de28-e7c6-11ea-80c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: house.gov.by

Жители Белоруссии на фоне призывов оппозиции начали процедуру отзыва депутатов нижней палаты парламента страны от 20 избирательных округов Минска.

По данным издания tut.by, в 20 избирательных округах белорусской столицы уже инициирована процедура сбора подписей за проведение собрания, на котором будет рассмотрен вопрос об отзыве своего депутата Палаты представителей. Также уточняется, что избирателям Сеницкого избирательного округа № 76 уже удалось собрать необходимое количество подписей и подать заявление в сельсовет для организации собрания.

В минувший вторник, 25 августа, член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко в рамках видеообращения напомнил о праве отзыва мандатов утративших доверие избирателей депутатов парламента или местных советов.

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

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