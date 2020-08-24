Победители полуфинала конкурса «Цифровой прорыв» получили 3 млн рублей

https://static.news.ru/photo/e05b645e-e606-11ea-9d72-fa163e074e61_660.jpg Фото: предоставлено РАЭК

23 августа в Ростове-на-Дону завершился первый полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». 30 команд стали победителями и разделили призовой фонд в 3 млн рублей.

Всего в конкурсе принимали участие 110 команд из Южного IT-хаба.

Уникальным новшеством первого хакатона стало то, что все защиты проектов проходили публично, любой пользователь Интернета мог зайти и посмотреть выступления и презентации в прямом эфире, — рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, участники хакатона представили 73 цифровых решения, каждое из которых уже готово к внедрению.

География полуфинала очень обширная — в нём приняли участие специалисты из 83 городов. Приятно видеть, как активно все они включились в решение задач. Больше всего специалистов было из Ростова-на-Дону. Другими активными городами оказались Москва, Краснодар, Новочеркасск, Санкт-Петербург и Таганрог, — отметил он.

Участники решали одну из 10 реальных задач компаний и региона. Для «Почты России» были созданы сервисы для таргетирования предложений и получения информации о спросе на продукты и услуги. При решении задач «Россетей» участники создали системы контроля состояния оборудования на базе машинного зрения, которые позволят заниматься обслуживанием оборудования с минимальным участием людей или вообще без него.

Также в рамках хакатона подвели итоги губернаторского конкурса «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры». Его участники показали решения для проведения регионального Министерства ЖКХ, которые помогут проводить собрания жильцов в режиме онлайн. Для Ростовского государственного университета создали систему защиты от кибератак, для «Агентства инноваций Ростовской области» — интерактивную карту для наблюдения за инновационными компаниями, а для «Ростелекома» — систему поиска услуг даже при неточных запросах. При решении этих задач отобрали 12 команд, с которыми продолжат сотрудничество.

Также были разработаны веб-сервис, который поможет гражданам быстро получать обратную связь по своим обращениям к администрации города Новороссийска; платформа, которая поможет болельщикам общаться между собой; решение на базе искусственного интеллекта, позволяющее быстро и качественно подбирать образовательный контент для сотрудников Росатома; микросервисы для оценки эффективности рекламных постов.

Полуфиналы должны пройти в восьми крупнейших IT-хабах, следующим станет полуфинал Приволжского федерального округа. Он запланирован на 12–14 сентября и состоится в Нижнем Новгороде.

Как писал NEWS.ru, «Цифровой прорыв» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Цель конкурса — формирование сообщества талантливых российских IT-специалистов и их поддержка. Лучшие технологии, созданные участниками конкурса, организаторы обещают довести до внедрения.