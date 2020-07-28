Операторы связи заявили об устойчивости оборудования к магнитным бурям

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Оборудование российских сотовых операторов способно выдержать воздействие экстремальных внешних факторов, включая электромагнитные помехи.

Об этом представители крупнейших поставщиков услуг связи сообщили РИА Новости. Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредили о мощной магнитной буре, которую можно ожидать в период с 28 по 29 июля.

В пресс-службе «МегаФона» информационному агентству заявили, что аналогичные природные явления ранее не оказывали существенного влияния на работу мобильных сетей. Оборудование оператора устанавливается в помещениях или контейнерах, которые экранируют значительную часть излучения, а ключевые элементы оборудования имеют дополнительную защиту от электромагнитных помех.

Специалисты «ВымпелКома» рассказали, что принимают все необходимые меры для минимизации воздействия внешних факторов на сети.

Используемая нами техника позволяет адаптивно управлять модуляцией каналов, усиливая их помехоустойчивость, — заявили представители компании.

В МТС лаконично отметили, что предстоящая буря — не первая и «точно не последняя» и что «всё будет хорошо».

Ранее NEWS.ru писал об исследовании американских учёных, установивших, что широкополосные радиочастотные шумы, вызываемые солнечными бурями, провоцируют китов выбрасываться на берег.

