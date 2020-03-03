https://static.news.ru/photo/ecc4d378-5d22-11ea-9252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alessandro Di Ciommo/Global Look Press

Аспирантка Дьюкского университета (США) Джесси Грейнджер собрала данные о выбрасывании на берег серых китов с 1985 по 2016 год и пришла к выводу, что широкополосные радиочастотные шумы, вызываемые солнечными бурями, нарушают их навигационную систему.

Взаимосвязь между солнечной активностью и выбрасыванием китов на берег объясняется нарушением работы магниторецепции, а не искажением самого магнитного поля планеты, — цитирует научно-популярный сайт Universe Today работу Грейнджер.

Маршруты миграции этих китов — самые длинные, они могут составлять 16 тыс. км. Кроме того, они проходят вдоль береговой линии, из-за чего небольшая ошибка в навигации может привести к выбрасыванию млекопитающих на берег.

Грейнджер выделила 186 здоровых серых китов, выбросившихся на берег за этот период, сопоставила эти случаи с данными солнечной активности и пришла к выводу, что серые киты в 4,3 раза чаще выбрасывались на берег именно во время солнечных бурь.

Как писал NEWS.ru, сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Сергей Хорошёв рассказал, как минимизировать опасность от магнитной бури. Врач порекомендовал выпивать минимум два литра жидкости в день и съедать пару бананов. Эксперт заявил, что во время магнитных бурь в мире резко возрастает количество инфарктов миокарда, инсультов и микроинсультов. Наибольшая опасность, по мнению врача, в такие дни грозит пожилым людям. Также в категории риска, по его мнению, находятся те, кто страдает мигренями.