Оператор Yota сообщил об устранении сбоя

https://static.news.ru/photo/d1c9eae6-c2ac-11ea-8831-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Оператор мобильной связи Yota сообщил об устранении неполадок в работе мобильной связи и Интернета.

Неполадки устранены, все сервисы работают в штатном режиме, — сообщили в компании.

Ранее в пятницу, 10 июля, пользователи Yota пожаловались на неполадки в работе мобильного оператора. Сообщалось, что трудности с подключением к сети испытывали пользователи в Северо-Западном регионе.

Кроме того, почти половина абонентов «МегаФона» жаловались на работу сети и отмечают сбои в работе мобильного Интернета, вторая половина испытывает проблемы со связью, писал NEWS.ru.