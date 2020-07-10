Оператор Yota сообщил об устранении сбоя

Оператор мобильной связи Yota сообщил об устранении неполадок в работе мобильной связи и Интернета.
Неполадки устранены, все сервисы работают в штатном режиме, — сообщили в компании.
Ранее в пятницу, 10 июля, пользователи Yota пожаловались на неполадки в работе мобильного оператора. Сообщалось, что трудности с подключением к сети испытывали пользователи в Северо-Западном регионе.
Кроме того, почти половина абонентов «МегаФона» жаловались на работу сети и отмечают сбои в работе мобильного Интернета, вторая половина испытывает проблемы со связью, писал NEWS.ru.
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