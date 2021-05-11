Немецкие власти запретили Facebook собирать личные данные в WhatsApp

https://static.news.ru/photo/2b1bc27c-b267-11eb-a5b9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Германии в экстренном порядке запретили компании Facebook собирать личные данные пользователей принадлежащего ей мессенджера WhatsApp. Они считают, что попытка заставить людей согласиться с новыми условиями конфиденциальности незаконна, передаёт Bloomberg.

Инициатором такой меры стал комиссар Гамбурга по защите данных и свободы информации Йоханнес Каспар. Он считает, что новые условия сервиса непрозрачны и противоречивы. Компания не сможет обрабатывать персональные данные немцев в течение трёх месяцев.

Также он призвал другие страны Европейского союза ввести аналогичный запрет. Чиновник считает, что Facebook уже может незаконно собирать личные данные.

Представитель мессенджера заявил, что это не остановит внедрение новой политики компании. Претензии Каспара он назвал необоснованными, а приказ — основанным на фундаментальном непонимании целей и эффекта обновления.

Ещё в марте в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тем, кто с ними не согласится, ограничат в доступе. Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.

При этом накануне в пресс-службе мессенджера сообщили , что пользователям дадут несколько недель после 15 мая перед отключением от системы.