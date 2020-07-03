Названы главные киберугрозы ближайших лет

https://static.news.ru/photo/a8e25a08-bd95-11ea-ad0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм станут главными киберугрозами в ближайшее десятилетие. Об этом рассказал гендиректор международной компании Group-IB Илья Сачков.

По его словам, рынок киберпреступности меняется столь быстро, что строить долгосрочные прогнозы сложно, сообщает РИА Новости.

Сачков отметил, что чаще всего будет встречаться финансовая преступность. Она же станет лучше всего развиваться, однако благодаря этому население сможет легко выстроить «стратегию защиты» от данной угрозы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что киберпреступники увеличили число атак на компании при помощи нежелательных рекламных объявлений. Количество таких виртуальных нападений в 2019 году выросло в 5,5 раза и достигло 4,3 млн. Так называемые рекламные вредоносы традиционно ориентированы на частных лиц, однако теперь стали часто появляться и в корпоративных сетях.