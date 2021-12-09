Власти РФ выделят ещё 44,6 млрд рублей на авиадвигатель ПД-35

Правительство выделит дополнительно 44,6 млрд рублей на создание авиадвигателя для боевой авиации ПД-35. Всего предусмотрено около 50 млрд рублей для вывода на рынок отечественной вспомогательной силовой установки. Лидерские позиции России в мире по объёму поставок двигателей для военной авиации необходимо развивать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого передаёт ТАСС.

Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 млрд рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35, — заявил премьер-министр на совещании по реализации проектов в области авиационного двигателестроения, которое состоялось во время его рабочей поездки в Пермь.

Он добавил, что всего властями предусмотрено около 50 млрд рублей на мероприятия по выводу на рынок отечественной вспомогательной силовой установки.

Мишустин отметил, что Россия обладает большими достижениями в области производства двигателей для военной авиации. Страна является мировым лидером по объёму их поставок, и эти позиции необходимо не только сохранять, но и развивать.

При этом, по словам премьер-министра, необходимо менять подход к производству самолётов и продумывать весь цикл жизни такой техники, от выпуска до послепродажного обслуживания.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российский лёгкий тактический самолёт Checkmate дешевле и экономически выгоднее американского истребителя F-35 Lightning II. При этом он отметил преимущество в боевой нагрузке отечественного самолёта.