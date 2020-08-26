Мишустин одобрил концепцию регулирования технологий ИИ

https://static.news.ru/photo/f3f72766-e7ad-11ea-a05b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года.

Согласно документу, размещённому на официальном портале правовой информации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и госкорпорация «Роскосмос» должны за три месяца подготовить и представить в Минэкономразвития предложения по реализации концепции в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Следствием реализации концепции к 2024 году должно стать создание и принятие нормативных актов в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Это необходимо в том числе для финансового стимулирования развития данных технологий, механизма их упрощённого внедрения и снятия отраслевых барьеров.

Также концепция направлена на создание предпосылок для формирования регулирования новых общественных отношений, которые появляются в связи с разработкой и применением ИИ и робототехники.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин заявил, что внедрение искусственного интеллекта в финансовые, медицинские и другие отрасли даст возможность опережающего развития страны.