Мишустин назвал искусственный интеллект драйвером в развитии страны

https://static.news.ru/photo/7f2ae0f0-cbfe-11ea-bfbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внедрение искусственного интеллекта в финансовые, медицинские и другие отрасли даст возможность опережающего развития страны, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Государство должно задумываться о том, чтобы становиться в ряде отраслей цифровой платформой, но не для сбора каких-то данных, а для эффективного взаимодействия с людьми, для решения их задач. Искусственный интеллект — это очень серьёзный драйвер таких элементов. Его внедрение в такие сферы, как медицина, финансы и прочее, даст нам возможность опережающего развития страны, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Накануне Госдума во втором чтении одобрила законопроект об экспериментальных правовых режимах («регуляторных песочницах») для цифровых инноваций. Мишустин подчеркнул важность этой инициативы, заявив, что «невозможно будет правоприменять такие режимы, не исследовав их и не сделав все эксперименты». В качестве примера он привёл беспилотники, которые в настоящее время «невозможно использовать» без принятия соответствующих нормативов.

Как писал NEWS.ru, специалисты Сбербанка создали модель искусственного интеллекта, которая по записям электронной медицинской карты пациента определяет три наиболее вероятных диагноза из 265. До конца года систему в виде пилотных проектов внедрят в нескольких российских регионах. При создании модели использовались современные методы глубокого обучения и беспрецедентная выборка более чем из одного миллиона пациентов, которые за почти 15 лет совершили четыре миллиона визитов в поликлинику. Результаты ИИ сравнили с диагнозами, поставленными семью опытными врачами, и выяснилось, что в 70% случаев система правильно выбрала три наиболее вероятных заболевания.