Минцифры России сообщило о рекордной кибератаке на портал госуслуг

Минцифры сообщило об отражении рекордно мощной кибератаки на портал госуслуг. Инцидент произошёл 10 ноября, говорится в официальном Telegram-канале ведомства. В настоящий момент работоспособность портала уже восстановлена.
Мощность кибератаки
Пользователи уже второй раз за неделю столкнулись со сложностями при входе на сайт. Утром 8 ноября портал госуслуг аннулировал сотни тысяч QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Это коснулось граждан, вакцинированных более полугода назад. В Минздраве заверили, что срок действия QR-кодов остался прежним, и сами сертификаты будут постепенно восстановлены. Инцидент произошёл из-за технических работ на сайте и внедрения новой формы сертификатов на портале госуслуг. В оперштабе заявили, что обнуление QR-кодов о вакцинации от коронавируса и о перенесённом заболевании было вызвано программным сбоем.