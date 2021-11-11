Минцифры России сообщило о рекордной кибератаке на портал госуслуг

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Электромагнитное излучение можно измерять с помощью приложений, установленных в смартфоне. Об этом рассказал в интервью агентству ПРАЙМ заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

По словам Назаренко, практически все специальные мобильные приложения показывают, что фоновое излучение в городских квартирах на сегодняшний день составляет 30 до 100 миллитесла. При этом на показания влияет направление ориентации...