Минздрав объяснился после массового аннулирования QR-кодов

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Около 110 тысяч столичных предприятий малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться новыми мерами поддержки от столичных властей. На них трудится 3,5% от общего числа работающих в столице, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова приводятся на сайте мэра Москвы.

Предполагается, что меры поддержки получат предприятия, оказывающие услуги в сфере общественного питания, автомобильных грузоперевозок, в области спорта, развлечений, культуры и искусства, а также стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты. Кроме...