Минздрав объяснился после массового аннулирования QR-кодов

В Минздраве объяснили массовое аннулирование QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Срок действия документов остаётся прежним. Соответствующее заявление выпустили Министерство здравоохранения и Минцифры РФ, комментируя сведения о том, что срок действия QR-кодов на «Госуслугах» изменился с года до шести месяцев.
Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока, — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл из-за технических работ на сайте. На текущий момент портал работает в штатном режиме и QR-коды постепенно восстанавливаются.
Утром 8 ноября портал госуслуг аннулировал сотни тысяч QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Это связано со вступлением в силу сертификата нового образца. QR-коды были аннулированы у тех россиян, которые прошли процедуру вакцинации более полугода назад.
Позднее в оперштабе заявили, что обнуление QR-кодов о вакцинации от коронавируса и о перенесённом заболевании вызвано программным сбоем. При этом восстановить прежние сроки действия кодов обязуются в течение дня.