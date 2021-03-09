Минцифры РФ обещает, что сбор биометрии не повлияет на доступ к госуслугам

https://static.news.ru/photo/d93cc596-817e-11eb-a6c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наличие или отсутствие биометрии не повлияет доступ граждан к госуслугам в электронном виде, так как она используется в качестве дополнительного фактора аутентификации, заявили в Минцифры РФ. Ведомство отметило, что сейчас, вместе с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и предпринимателями, прорабатываются возможности применения ЕБС в разных сферах правоотношений, учитывая целесообразность её внедрения.

В дальнейшем сферы применения ЕБС будут расширятся, исходя из социальных запросов общества. В данный момент зарегистрироваться в системе можно в отделениях банков, сдав свои биометрические данные. Кроме того, Минцифры совместно с уполномоченными ФОИВами ведёт работы по организации возможности сбора биометрических образцов по желанию граждан в МФЦ, — говорится на сайте Минцифры.

Правительство намерено активизировать сбор биометрических данных россиян. Для этого Минцифры хочет принять ряд мер, включая закрытие удалённого доступа к определённым госуслугам без биометрии. В течение двух лет власти рассчитывают увеличить количество записей в Единой биометрической системе (ЕБС) до 70 млн — на данный момент их насчитывается 164 тысячи. Предполагается, что дополнительным стимулом может стать сбор данных не только через банки, но также через МФЦ и приложение, которое в настоящее время разрабатывает оператор реестра ЕБС.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы. Уточняется, что студентов обяжут зарегистрироваться в ЕБС и пройти «процедуру прокторинга». Необходимо будет перед камерой произнести «случайную числовую последовательность».