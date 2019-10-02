https://static.news.ru/photo/ad6d95a2-e536-11e9-abe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Microsoft Surface/twitter.com

Microsoft неожиданно продемонстрировала новый смартфон Surface Duo. Отличительной особенностью устройства стали два экрана, складывающиеся пополам.

Девайс получил дисплеи 5,6 дюйма каждый. В раскрытом состоянии пользователь получает «планшет» с 8,3-дюймовым экраном.

Смартфон работает под управлением Android, которая адаптируется к текущей форме. Одна из сторон крутится на 360 градусов, что позволяет юзеру самостоятельно выбрать удобное положение.

Surface Duo оснащён однокристальной системой Snapdragon 855. Об остальных характеристиках устройства пока ничего не известно.

Смартфон должен поступить в продажу в рождественский сезон 2020 года.

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