МЧС представило новые комплексы по поиску людей под завалами и лавинами

https://static.news.ru/photo/1de113dc-12e9-11eb-b71e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Геотех

Новые комплексы по поиску людей под завалами и лавинами представлены Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ. Они предоставляют новые технические возможности, которые позволят быстрее обнаружить пострадавших.

Мобильный радиолокационный комплекс «РД-400» для поиска пострадавших под завалами разрушенных зданий работает в двух режимах, что позволяет определить местонахождение человека по дыханию или по движению, а также вычислить расстояние до него, — рассказал представитель института, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что на обследование участка в 10 метров понадобится от одной до трёх минут. При этом прибор способен обнаружить человека на глубине до 26 метров под поверхностью.

С помощью другого комплекса, «Поиск-ПО», будут спасать людей из-под лавин. При этом человек, оказавшийся в чрезвычайной ситуации, необязательно должен иметь при себе устройство для определения местонахождения — прибор всё равно сможет обнаружить пострадавшего.

Как поясняют в ВНИИ ГОЧС, аналогов этому комплексу в России пока не существует. «Поиск-ПО» обеспечивает высокую точность поиска на глубине до пяти метров. Он сканирует снежный покров, а радиоизображение структур покрова отображается на мониторе у спасателей.

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