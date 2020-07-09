Маск анонсировал новые подробности технологии по считыванию данных из мозга

https://static.news.ru/photo/e78afa1a-c201-11ea-93a6-fa163e074e61_660.jpgИлон МаскФото: Paul Hennessy/Global Look Press
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал раскрыть новые подробности стартапа Neuralink, который позволит считывать информацию из мозга. Бизнесмен подчеркнул, что основная цель предприятия — позволить человеческому мозгу конкурировать с искусственным интеллектом.
Если вы не можете победить их, присоединяйтесь к миссии Neuralink. Прогресс обновлён 28 августа, — написал предприниматель в Twitter.
If you canât beat em, join em Neuralink mission statement
Бизнесмен неоднократно называл развитие искусственного интеллекта одной из величайших экзистенциальных угроз человечеству. Маск предполагает, что в течение следующих десятилетий человечество может настолько сильно отстать от компьютеров, что машины будут рассматривать людей так, как люди рассматривают домашних животных.
Изобретатель убеждён, что технология Neuralink значительно усилит возможности человеческого мозга.
Тебе не нужно было бы говорить. Вы сможете общаться очень быстро и с гораздо большей точностью. Я не уверен, что произойдет с языком. В подобной ситуации это было бы похоже на матрицу. Вы хотите говорить на другом языке? Никаких проблем, просто скачайте программу, — рассказывал Маск в подкасте Джо Рогана, сообщает Independent.
NEWS.ru писал, что 17 июля 2019 года «мозговой» стартап Илона Маска впервые представил широкой публике гибкие «нити» для считывания информации из мозга. Также был показан нейрохирургический робот, выглядящий как нечто среднее между микроскопом и швейной машиной. Устройство способно вживлять шесть нитей в минуту. Тогда во время презентации Маск выразил надежду, что сможет внедрить технологию в человеческого пациента к концу 2020 года.