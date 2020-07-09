Маск анонсировал новые подробности технологии по считыванию данных из мозга

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Россия не может позволить себе быть ведомой страной в сфере цифровой трансформации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной дискуссии с представителями IT-индустрии в Иннополисе.

Очевидно, что следование за лидерами цифровизации приводит страны к новой цифровой зависимости. <…> У нас нет выбора, мы должны идти вперёд и быть лидерами, — сказал Мишустин. Глава правительства также...