https://static.news.ru/photo/f28ee520-c9d2-11e9-b8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

В «Лаборатории Касперского» предупреждают об активизации хакеров, совершивших серию атак на финансовые и телекоммуникационные компании в Восточной Европе и Средней Азии. Преступники использовали уязвимость в VPN-решениях.

По данным компании, из финансовых организаций злоумышленники пытались вывести по несколько десятков миллионов долларов, а в корпоративных сетях телекоммуникационных фирм искали данные для доступа к финансовой информации.

Объединяют все эти инциденты общая техника атак и единая точка входа злоумышленников. За инцидентами, известными «Лаборатории Касперского», вероятнее всего, стоят русскоязычные злоумышленники — к таким выводам эксперты пришли после изучения техник и тактик, с помощью которых совершались атаки, — говорится в сообщении «Лаборатории».

Ранее в компании спрогнозировали, что в 2020 году киберпреступники всерьёз займутся медицинскими данными, писал NEWS.ru. Как считают эксперты, в Даркнете будет появляться всё больше объявлений о продаже информации из медкарт или страховых полисов. Некоторые из них уже сейчас оцениваются дороже, чем банковские данные жертв.

Купленная информация станет полезным инструментом в руках злоумышленников, которые хотят войти доверие к пользователям, обманывать их самих или их родственников. Более того, доступ к данным электронных медицинских карт позволит вносить в них изменения для совершения целевых атак и намеренного затруднения постановки диагнозов.