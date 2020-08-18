Компания «Яндекс» в супераппе объединила сервисы для заказа еды и поездок

https://static.news.ru/photo/83718972-e1e6-11ea-b256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Компания «Яндекс» создала суперапп «Яндекс Go», в котором объединились несколько сервисов: поездки, заказ еды и продуктов. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы компании.

Отмечается, что «Яндекс Go» — это новое приложение. В нём объединены сервисы, с помощью которых можно решать рутинные задачи. В их число входит быстрое передвижение по городу с помощью такси, каршеринга или заказа машины с личным водителем. Также, используя приложение, можно заказать еду из ресторанов, продукты из магазинов. Кроме того, «Яндекс Go» поможет моментально отправить груз или посылку. Также приложение интегрирует расписание наземного транспорта.

Ранее на пути к созданию супераппа «Яндекс» сделал первые шаги, когда добавил «Еду» и «Лавку» в «Яндекс.Такси». С помощью нового приложения водители и курьеры смогут не тратить время в ожидании заказа.

«Яндекс Go» появится на месте «Яндекс.Такси» и будет дополнено возможностями каршеринга. В компании подчеркнули, что изменения затронут не только функциональную часть приложения, но и его интерфейс. На главном экране приложения появятся иконки быстрого доступа к его функциям. Набор иконок персональный для каждого пользователя, а алгоритмы «Яндекса» будут предугадывать, что именно сейчас нужно, — добраться до дома, заказать блюдо из любимого кафе или продукты в «Лавке».

Что касается начала использования приложения, то клиенты «Яндекс.Такси» должны обновить приложение до последней версии — тогда они смогут перейти на «Яндекс Go». В свою очередь, «Лавка», «Еда» и «Драйв» продолжат работать отдельно. Однако в составе супераппа они тоже смогут функционировать. «Яндекс Go» в настоящее время уже доступен на Google Play и AppStore, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, социальный сервис по поиску друзей на основе искусственного интеллекта «Аура» закрывается, следует из сообщения пресс-службы «Яндекса».

Так, незадолго до официального подтверждения пользователи сервиса начали получать push-уведомления о закрытии сервиса.