Компания IBM объявила об уходе с российского рынка

Американская технологическая компания IBM отказалась поставлять свою продукцию и технологии в Россию. Также она отказалась сотрудничать с военными организациями РФ. В компании заявили, что окажут поддержку своим сотрудникам в РФ. Соответствующее заявление главы компании Арвинда Кришны опубликовано на сайте IBM.

В дополнение к тому, что мы не продаём технологии в России, мы не ведём бизнес с российскими военными организациями, — заявил Кришна.

При этом он пообещал поддержать сотрудников, работавших в отделении компании в России.

Любой нуждающийся сотрудник может рассчитывать на помощь компании, — подчеркнул глава IBM.

Ранее стало известно, что компания Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации российских военных на Украине, говорится в заявлении компании. В компании отметили, что одним из важнейших направлений её работы сейчас является защита кибербезопасности Украины.

Также сообщалось, российские компании стали массово переходить с иностранных облачных сервисов на отечественные. Это стало следствием введённых в отношении РФ санкций Запада. Эксперты считают, что эффект может стать долгосрочным.