Китай обновит правила национальной кибербезопасности

https://static.news.ru/photo/bf6c6be6-894d-11ea-8e91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Китая внедрят с 1 июня новые правила национальной кибербезопасности, которые будут способствовать «созданию безопасного киберпространства».

Местные эксперты считают, что меры будут гарантировать здоровое развитие национальной интернет-индустрии, а также позволят устранить возможные риски в области кибербезопасности в стране.

Операторы «критически важной информации», работающие в областях, имеющих отношение к национальной безопасности, будут проходить проверку. Эксперты будут учитывать потенциальные риски при использовании программ и услуг от этих операторов, вероятность взлома или повреждения ключевых данных

Ранее главным вызовом с точки зрения кибербезопасности была защита личной информации. Теперь интернет-технологии служат широкому кругу отраслей, включая ряд важнейших секторов, тесно связанных с национальной экономикой и общественным развитием, — заявил представитель китайской компании Qi An Xin Group изданию China Daily.

Ранее Управление по вопросам киберпространства КНР анонсировало двухмесячную кампанию по борьбе с аккаунтами в социальных сетях, уличённых в нарушении закона.

NEWS.ru писал, что в США сочли приложение Zoom уязвимыми перед хакерами. Сервис частично разрабатывался в Китае, и власти этой страны могут использовать уязвимости Zoom для своих целей, полагают представители американских властей.