IT-эксперты назвали самые популярные в июне вредоносные программы

https://static.news.ru/photo/e7414568-c342-11ea-96b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Преступники в начале лета 2020 года чаще всего использовали спам-рассылки для распространения крадущих информацию с устройств жертв программ, чтобы после требовать за неё выкуп, следует из данных исследования компании Check Point.

Особенно активно для этого злоумышленники пользовались трояном Agent Tesla, который позволяет похищать пароли от сетей Wi-Fi и учётные записи Outlook. Троян оказал влияние на 3% всех организаций в мире, передаёт РИА Новости.

Ботнет Phorpiex и программа XMRig поделили второе место по уровню воздействия, они оказали влияние на 2% организаций, но между ними есть принципиальная разница. Phorpiex используется для распространения вредоносных программ, в том числе по типу sextortion (шантажирование фотографиями и видео с личных устройств пользователей), а XMRig используется для майнинга криптовалюты Monero.

Конкретно в России 6% организаций были атакованы Emotet, это троян, рассылающий фишинговые письма с вредоносным содержимым, RigEK и XMRig (охват 6% и 5%). RigEK содержит опасные программы для Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight.

В секторе мобильных гаджетов самым распространённым стал троян-дроппер Necro, он способен не только запускать рекламу на экране гаджета, но и оформлять подписки на платные приложения. Также использовались Hiddad, обеспечивающий загруженное вредоносное ПО правами администратора на устройстве, и Lotoor (OC Android), использующий уязвимости операционной системы для завладения привилегированным доступом на устройствах.

Как писал NEWS.ru ранее, треть владельцев (33%) стартапов и микробизнеса столкнулись с различными видами киберугроз на удалённой работе во время пандемии COVID-19. Самой распространённой из них стал спам — о нём рассказали 36% респондентов.