«Истерия спадёт, и все вернутся»: IT-эксперт о решении Microsoft по России

Зарубежные IT-гиганты вернутся на российский рынок, как только «истерия» на фоне спецоперации РФ на Украине спадёт, заявил NEWS.ru разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер. По его словам, пользователям придётся подождать месяц или несколько недель. А пока россияне могут пользоваться пиратскими копиями.

Гиганты вроде Microsoft, Apple, Sony, Facebook сейчас находятся под давлением, в том числе политическим. Кроме этого давления и приостановки своей деятельности [в РФ] есть ещё проблема волатильности валют. Рубль не понятно в каком состоянии, всё очень быстро меняется, и они не понимают, за какие деньги, что продавать. Когда истерия спадёт, то все вернутся назад, восстановят продажи и сервисы. Также в РФ множество альтернатив для таких сервисов. Не все заменимы, но значительная часть, — рассказал Геллер.

Собеседник отметил, что пользователи ОС Windows (Microsoft) могут столкнуться с задержками обновления, но «глобально на юзера всё это не повлияет, так как меры очень временны». Геллер объяснил, что «простые юзеры и так не особо активно обновляют ОС», проблемы могут возникнуть с востребованными сервисами, теми же мессенджерами, если их тоже заблокируют в РФ, или если они сами решат приостановить работу в РФ. IT-эксперт добавил, что пиратские копии ОС иногда ничем не уступают лицензионным.

Если человек скачал копию ОС, а не то, что распространяют хакеры, а версию с торрент-трекеров, то она не уступает лицензионной. Единственное, что к ней не будут доступны обновления. В принципе, мы с 90-х по середину 2000-х, а то и дольше, жили в подобном мире и больших проблем с безопасностью не было. Сисадмины знают, как с этим работать, — подытожил Геллер.

Накануне Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в РФ из-за спецоперации российских военных на Украине. В компании отметили, что одним из важнейших направлений её работы сейчас является защита кибербезопасности Украины. Также все бизнес-операции в России и Белоруссии приостановил американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc.