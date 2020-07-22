Технологии

iPhone 13 будет рекордно тонким

17:46, 22 июля 2020 38
Фото: mapomaes69/twitter.com

Запланированные на 2021 год iPhone 13 выйдут с новым, более тонким экраном.

Как сообщает издание ET News, в новом году Apple откажется от использования классических OLED-панелей в пользу экранов с интегрированным сенсорным слоем. Таким образом будет уменьшено количество компонентов передней панели. Кроме того, уменьшится себестоимость смартфонов.

Отмечается, что компания из Купертино будет использовать освободившееся пространство под новые компоненты. Таким образом, из-за нового дисплея дешевле смартфоны не станут, но и дорожать не будут. Также сообщается, что заказы на новые экраны будет выполнять, как и прежде, компания Samsung.

Как писал NEWS.ru, корпорация Samsung получила от Apple $950 млн и отразила эту сумму в отчёте за первый финансовый квартал 2020 года. Деньги были выплачены в качестве штрафа по контракту о поставке OLED-панелей.

Американской компании пришлось заплатить, так как она заказала меньше комплектующих, чем было указано в договоре, сообщили аналитики DSCC. В Купертино приняли такое решение из-за падения спроса на смартфоны в начале года.

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