iPhone 13 будет рекордно тонким

Запланированные на 2021 год iPhone 13 выйдут с новым, более тонким экраном.
Как
Отмечается, что компания из Купертино будет использовать освободившееся пространство под новые компоненты. Таким образом, из-за нового дисплея дешевле смартфоны не станут, но и дорожать не будут. Также сообщается, что заказы на новые экраны будет выполнять, как и прежде, компания Samsung.
Как писал NEWS.ru, корпорация Samsung получила от Apple $950 млн и отразила эту сумму в отчёте за первый финансовый квартал 2020 года. Деньги были выплачены в качестве штрафа по контракту о поставке OLED-панелей.
Американской компании пришлось заплатить, так как она заказала меньше комплектующих, чем было указано в договоре,
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