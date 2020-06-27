Инженеры NASA создали кулон, который помогает бороться с коронавирусом

NASA представило устройство, которое помогает не трогать лицо. Это позволяет сформировать полезную привычку, чтобы не заразиться коронавирусом.
Устройство
Учёные подчёркивают, что подвеска не защищает от СOVID-19 полностью, а лишь помогает сформировать полезную привычку, которая снижает риск заражения. В случае если на руке оказались частички возбудителя, при прикосновении к лицу они могут попасть на слизистые оболочки носа, рта или глаз и в итоге вызвать заболевание. Именно поэтому эпидемиологи рекомендуют тщательно и часто мыть руки.
Однако основным механизмом заражения коронавирусом считается передача инфекции воздушно-капельным путём от человека к человеку. В качестве меры безопасности в данном случае эффективнее всего работает медицинская маска. Учёные доказали, что довольно быстро после того, как власти разных стран обязали своих граждан носить повязки, люди стали реже заболевать. Так, за месяц в Италии число случаев COVID-19 в снизилось на 78 тысяч человек, в Нью-Йорке — на 66 тысяч, писал NEWS.ru.
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