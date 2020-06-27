Инженеры из США научили авторадар «видеть» препятствия за углом

https://static.news.ru/photo/3fa4c864-b872-11ea-aeae-fa163e074e61_660.jpg Фото: princeton.edu

Специалисты создали автомобильный радар для беспилотных машин, который может определять скрытые за углом препятствия. Устройство представили на конференции по компьютерному зрению и распознаванию образов, которая состоялась в Принстоне.

В основе работы лежит принцип Доплера, по которому частота возвращённого сигнала от цели зависит от движения его источника и (или) цели.

Сигнал от радара попадает на объект, а затем отражается от него и частично возвращается к автомобилю. Основное предназначение новинки — защита от других автомобилей, велосипедистов и пешеходов, которые могут внезапно появиться перед беспилотным автомобилем на перекрёстке. Радары прямого видения не всегда реагируют на такие объекты, а новое устройство «видит» через стены. Оно более экономично и имеет гораздо меньшие потери сигнала на гладких поверхностях.

Это позволит автомобилям видеть скрытые объекты, которые современные лидары и камеры не могут зафиксировать, и, например, даст возможность автономному транспорту оценивать ситуацию на опасном перекрёстке, — пояснил один из авторов разработки Феликс Хайде из Принстонского университета.

Кроме Хайде разработчиками нового радара стали Николас Шайнер, Флориан Краус, Фанъинь Вэй и другие инженеры.

Систему можно встроить в любые транспортные средства, поскольку она очень дешёвая. В настоящее время инженеры продолжают тестировать свою разработку, поскольку в ней есть некоторые недостатки. Создатели уверены, что в скором времени она будет внедрена на беспилотном транспорте, что позволит заметно улучшить безопасность дорожного движения

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