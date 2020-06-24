Инженер-программист пояснил опасность Bluetooth на смартфоне

Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек объяснил, чем опасен Bluetooth на смартфоне и почему его нужно выключать.
Специалист рассказал, что здоумышленники с помощью Bluetooth могут следить за пользователями, а также производить хакерские атаки.
Если пользователи будут держать Bluetooth постоянно включенным и доступным для обнаружения, это может немного быстрее разряжать аккумулятор, — привели слова эксперта в «Прайм».
Он отметил, что в режиме обнаружения, который Bluetooth подключает автоматически для удобства пользователя, смартфон становится уязвимым для стороннего подключения.
Если отключить режим обнаружения в Bluetooth или просто полностью отключить Bluetooth, то это не позволит другим посторонним устройствам пытаться отправлять данные или выполнять соединение с телефоном, — отметил Войтех Бочек.
Он также сообщил, что хакеры, чтобы подключиться к телефону сначала выясняют MAC-адрес адаптера Bluetooth, если у пользователя выключен Bluetooth и выключена функция обнаружения устройств, то такой телефон наиболее защищён.
Ранее NEWS.ru писал, что Apple и Google запустят технологию для смартфонов по отслеживанию контактов. Пользователи смогут получать через специальное приложение сообщение о том, что они имели контакт с человеком, заболевшим коронавирусом. Сервис будет использовать технологию Bluetooth.