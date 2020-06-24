Инженер-программист пояснил опасность Bluetooth на смартфоне

https://static.news.ru/photo/7dc04f52-b5ba-11ea-aa09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек объяснил, чем опасен Bluetooth на смартфоне и почему его нужно выключать.

Специалист рассказал, что здоумышленники с помощью Bluetooth могут следить за пользователями, а также производить хакерские атаки.

Если пользователи будут держать Bluetooth постоянно включенным и доступным для обнаружения, это может немного быстрее разряжать аккумулятор, — привели слова эксперта в «Прайм».

Он отметил, что в режиме обнаружения, который Bluetooth подключает автоматически для удобства пользователя, смартфон становится уязвимым для стороннего подключения.

Если отключить режим обнаружения в Bluetooth или просто полностью отключить Bluetooth, то это не позволит другим посторонним устройствам пытаться отправлять данные или выполнять соединение с телефоном, — отметил Войтех Бочек.

Он также сообщил, что хакеры, чтобы подключиться к телефону сначала выясняют MAC-адрес адаптера Bluetooth, если у пользователя выключен Bluetooth и выключена функция обнаружения устройств, то такой телефон наиболее защищён.

Ранее NEWS.ru писал, что Apple и Google запустят технологию для смартфонов по отслеживанию контактов. Пользователи смогут получать через специальное приложение сообщение о том, что они имели контакт с человеком, заболевшим коронавирусом. Сервис будет использовать технологию Bluetooth.