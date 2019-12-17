Фото: Marijan Murat/Global Look Press

Instagram добавил новую функцию Layout для «Историй». Теперь пользователи смогут публиковать сразу до шести фотографий.

По словам разработчиков, Layout предоставляет новый, творческий способ для самовыражения. Ранее для публикации в одной «Истории» нескольких изображений пользователям было необходимо обращаться к сторонним инструментам.

NEWS.ru также рассказал, что аналитическая компания App Annie опубликовала список самых скачиваемых приложений десятилетия. Первые четыре места заняли продукты Facebook. Лидером по числу скачиваний стало приложение Facebook. За ним следует Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а замыкает пятёрку Snapchat.

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