https://static.news.ru/photo/20c2a856-2161-11ea-b11e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/Global Look Press

Instagram добавил новую функцию Layout для «Историй». Теперь пользователи смогут публиковать сразу до шести фотографий.

Strike a pose. And another pose. And then another.



With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO — Instagram (@instagram) December 17, 2019

По словам разработчиков, Layout предоставляет новый, творческий способ для самовыражения. Ранее для публикации в одной «Истории» нескольких изображений пользователям было необходимо обращаться к сторонним инструментам.

NEWS.ru также рассказал, что аналитическая компания App Annie опубликовала список самых скачиваемых приложений десятилетия. Первые четыре места заняли продукты Facebook. Лидером по числу скачиваний стало приложение Facebook. За ним следует Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а замыкает пятёрку Snapchat.