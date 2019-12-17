По словам разработчиков, Layout предоставляет новый, творческий способ для самовыражения. Ранее для публикации в одной «Истории» нескольких изображений пользователям было необходимо обращаться к сторонним инструментам.
NEWS.ru также рассказал, что аналитическая компания App Annie опубликовала список самых скачиваемых приложений десятилетия. Первые четыре места заняли продукты Facebook. Лидером по числу скачиваний стало приложение Facebook. За ним следует Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а замыкает пятёрку Snapchat.