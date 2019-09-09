https://static.news.ru/photo/c0e0b118-d312-11e9-9607-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Индийские врачи впервые смогли провести дистанционное оперативное вмешательство на сердце. Это стало возможным благодаря специальной роботизированной системе CorPath GRX, которую разработала компания Corindus Vascular Robotics. В момент операции робот-помощник находился в 30 км от пациента.

Операцию проводил главный интервенционный кардиолог Института сердца в Ахмедабаде доктор Теджас Патель. Действиями робота он руководил через Интернет с помощью джойстика и видеомонитора. Под его пристальным вниманием было проведено пять отдельных процедур, включая расширение сосуда с помощью ангиопластических баллонов и размещение стентов в обработанной зоне.

Проведённые доктором Пателем процедуры стали первыми в своём роде удалёнными операциями. Ожидается, что новая технология дистанционного доступа к пациенту позволит обслуживать пациентов, находящихся в отдалённых районах, отмечает издание Evercare .

Ранее, как писал News.ru, индийскому мальчику удалили 526 лишних зубов. Со слов родителей школьника, ребёнок жаловался на боли в челюсти. После того как ему сделали рентген, выяснилось, что в ротовой полости у малыша находится огромная опухоль с большим числом недоразвитых зубов, находящихся в дёснах. Было немедленно принято решение об операции. Вмешательство длилось полтора часа. За это время врачам удалось вырвать более пятисот наростов.