Фото: Ben Edwards/Impact Photos/Global Look Press

Стоматологи в Индии столкнулись с весьма необычным случаем. В больницу Савитха был доставлен мальчик, у которого во рту обнаружили 526 лишних зубов.

Со слов родителей школьника, ребёнок жаловался на боли в челюсти. После того как ему сделали рентген, выяснилось, что в ротовой полости у малыша находится огромная опухоль с большим числом недоразвитых зубов, находящихся в дёснах. Было немедленно принято решение об операции. Вмешательство длилось полтора часа. За это время врачам удалось вырвать более пятисот наростов.

Как сообщает РИА Новости, сейчас самочувствие ребёнка опасений не вызывает. По словам медиков, причиной аномалии может быть неизвестное генетическое заболевание либо неблагоприятные условия окружающей среды, в том числе излучение от сотовой вышки.

Ранее, как писал News.ru, Росконтроль назвал самые токсичные зубные пасты. Опасными для здоровья оказались пасты «Новый жемчуг» и Biomed — их занесли в чёрный список организации.

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