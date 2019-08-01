https://static.news.ru/photo/824098fe-b451-11e9-a69a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Edwards/Impact Photos/Global Look Press

Стоматологи в Индии столкнулись с весьма необычным случаем. В больницу Савитха был доставлен мальчик, у которого во рту обнаружили 526 лишних зубов.

Со слов родителей школьника, ребёнок жаловался на боли в челюсти. После того как ему сделали рентген, выяснилось, что в ротовой полости у малыша находится огромная опухоль с большим числом недоразвитых зубов, находящихся в дёснах. Было немедленно принято решение об операции. Вмешательство длилось полтора часа. За это время врачам удалось вырвать более пятисот наростов.

Как сообщает РИА Новости , сейчас самочувствие ребёнка опасений не вызывает. По словам медиков, причиной аномалии может быть неизвестное генетическое заболевание либо неблагоприятные условия окружающей среды, в том числе излучение от сотовой вышки.

Ранее, как писал News.ru, Росконтроль назвал самые токсичные зубные пасты. Опасными для здоровья оказались пасты «Новый жемчуг» и Biomed — их занесли в чёрный список организации.