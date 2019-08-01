Стоматологи в Индии столкнулись с весьма необычным случаем. В больницу Савитха был доставлен мальчик, у которого во рту обнаружили 526 лишних зубов.
Со слов родителей школьника, ребёнок жаловался на боли в челюсти. После того как ему сделали рентген, выяснилось, что в ротовой полости у малыша находится огромная опухоль с большим числом недоразвитых зубов, находящихся в дёснах. Было немедленно принято решение об операции. Вмешательство длилось полтора часа. За это время врачам удалось вырвать более пятисот наростов.
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Ранее, как писал News.ru, Росконтроль назвал самые токсичные зубные пасты. Опасными для здоровья оказались пасты «Новый жемчуг» и Biomed — их занесли в чёрный список организации.