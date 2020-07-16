Илон Маск назвал подробности проекта глобального интернета Starlink

https://static.news.ru/photo/3bd04d5a-c775-11ea-b78b-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск раскрыл подробности проекта Starlink по обеспечению населения Земли высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет.

Как стало известно, устройство для приёма сигнала со спутников будет простым в обиходе, следует из переписки Маска и дизайнера Вивьен Хантуш в Twitter.

Small note: latch on post near base is gone & powered Ethernet wire is less obtrusive in production version — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2020

Так, Хантуш опубликовала промоизображения рассекреченного оборудования для приёма сигнала со спутников Starlink, отметив, что «НЛО на палочке» выглядит красиво. В свою очередь Илон Маск отреагировал на твит, как бы подтверждая достоверность изображений.

Просто подключите его и обеспечьте чёткий обзор неба, — написал Маск.

Гендиректор SpaceX также уточнил, что терминал можно поставить в доме, на крыше или в саду. Оборудование само сориентируется в пространстве и настроится на подходящий спутник благодаря встроенным двигателям и программному обеспечению. В заключении Маск отметил, что на опубликованных фото можно заметить провода и разъём Ethernet, которые в финальной версии девайса будут менее заметны.

Проект Starlink стартовал в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников, ещё 30 тысяч спутников — вывести на орбиты высотой от 328 до 580 км.

Ранее NEWS.ru писал, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink, который был запланирован на 11 июля, вновь отменили. В компании сообщили о необходимости проведения дополнительной проверки.