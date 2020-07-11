SpaceX опять отменила запуск десятой партии спутников Starlink

https://static.news.ru/photo/34b71dd0-c38f-11ea-a53a-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink, который был запланирован на 11 июля, снова отменён. В компании сообщили о необходимости дополнительной проверки.

Отменяем сегодняшний запуск десятой миссии Starlink, чтобы дать больше времени для проверки; команда работает над определением следующей возможности запуска. Объявим новую целевую дату после подтверждения временного диапазона, — говорится в сообщении SpaceX в Twitter.

Запуск этих спутников был уже отменён 8 июля за десять минут до старта из-за погодных условий.

Standing down from today's launch of the tenth Starlink mission to allow more time for checkouts; team is working to identify the next launch opportunity. Will announce a new target date once confirmed with the Range — SpaceX (@SpaceX) July 11, 2020

Для ракеты-носителя Falcon 9 это будет пятый полёт, ранее она доставляла беспилотный Crew Dragon на МКС и трижды запускала на орбиту спутники, в том числе две партии Starlink.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Проект стартовал в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников, ещё 30 тыс. спутников — вывести на орбиты высотой от 328 до 580 км.

Как писал NEWS.ru, SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с навигационным спутником GPS III—3. Запуск осуществлён с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 30 июня в 16:11 по времени Восточного побережья США (23:11 мск). Трансляция запуска велась на сайте компании. Ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту спутник GPS третьего поколения для нужд Космических сил США. Созданный компанией Lockheed Martin аппарат станет 31-м в группировке американских спутников GPS. Ракета Falcon 9 должна была отправить спутник на орбиту ещё в апреле 2020 года, но запуск перенесли из-за пандемии коронавируса.